Прежде чем верить, может попробуем разобраться? Заклю-чение экспертов о лауретсульфа-те натрия.



Основным сырьем для соз-дания различных моющих средств по всему миру является лауресульфат натрия. Звучит пу-гающее? Не стоит бояться. Давай-те узнаем, что он из себя пред-ставляет!

Лауретсульфат натрия (англ. sodium laureth sulfate или sodium lauryl ether sulfate (SLES )) — это анионное поверхностно-актив-ное вещество. Углубляться в хи-мию мы не будем, поэтому просто скажем в двух словах о том, что соединение имеет сложную молекулярную структуру, формула которого выглядит достаточно массивно. АПАВ используют как смачиватели, детергенты и пенообразователи. Они являются главными мицеллообразующими ПАВ с наибольшим объёмом производства и ассортиментом.

Без современного органического синтеза не может быть создан ни один моющий препарат. Любое поверхностно-активное вещество представляет собой уникальное соединение, не имею-щее аналога в природе. Исходным сырьем для его получения служат растительные масла (под-солнечное, хлопковое и др.), животные жиры, а также гидроксид натрия или кальцинированная сода. Лауретсульфат натрия относится к типу анионных ПАВ так как диссоциируя в воде, образует анион с длинным углеводородным радикалом– носителем поверхностной активности; катион при этом не является поверхностно-активным.

Заявление CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association): Распространяемые в Интер-нете слухи о лаурилсульфате натрия (SLS) и лауретсульфате натрия (SLES) являются ложными и не-обоснованными.

July 12, 2000

В зоне нашего внимания оказались распространяемые в Интернете ложные слухи, утверждающие, что лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES) являющиеся ингредиентами, используемыми, прежде всего, в косметических продуктах, смываемых с кожи, являются опасными. Эти распространяемые слухи необоснованы, что типично для Интернет-слухов, известных своей некорректностью и фальсификацией информации.

Нет никаких доказательств вреда от использования или SLS или SLES в том виде, как они используется в косметических изделиях. Оба компонента были рассмотрены в 1983 Экспертной комиссией CIR и были определены как безопасные. Полные отчеты относительно обоих ком-понентов доступны от CIR.

В 1983 году независимый экспертный совет The Cosmetic Ingredient Review (CIR) опубликовал заключение по оценке безопасности лауретсульфата натрия на основании многочисленных исследований. Эксперимент проводился над животными, а вещество находилось в контакте с поверхностью кожи в течение 24 и 48 часов без смывания. Согласитесь, что шампунь или гель для душа вы смываете уже через 3-5 минут, и не имеете даже мысли оставить его на коже, не смывая. При кратковременном контакте с шампунем кожа является непреодолимым барьером.

Рецептуры моющих средств создаются таким образом, чтобы вашей коже было комфортно. В нашей компании “Жили-мыли” над этим работают компетентные технологи. Популярность на безсульфатные шампуни растет, решение остается только за вами. Выбирайте, сопоставляйте, анализируйте - и верьте только здравому смыслу и фактам.