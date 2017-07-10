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Лауретсульфат натрия

10/07/2017

 

 

 

        Прежде чем верить, может попробуем разобраться? Заклю-чение экспертов о лауретсульфа-те натрия.
 

    Основным сырьем для соз-дания различных моющих средств по всему миру является лауресульфат натрия. Звучит пу-гающее? Не стоит бояться. Давай-те узнаем, что он из себя пред-ставляет!

       Лауретсульфат натрия (англ. sodium laureth sulfate или sodium lauryl ether sulfate (SLES )) — это анионное поверхностно-актив-ное вещество. Углубляться в хи-мию мы не будем, поэтому просто скажем в двух словах о том, что соединение имеет сложную молекулярную структуру, формула которого выглядит достаточно массивно. АПАВ используют как смачиватели, детергенты и пенообразователи. Они являются главными мицеллообразующими ПАВ с наибольшим объёмом производства и ассортиментом.

        Без современного органического синтеза не может быть создан ни один моющий препарат. Любое поверхностно-активное вещество представляет собой уникальное соединение, не имею-щее аналога в природе. Исходным сырьем для его получения служат растительные масла (под-солнечное, хлопковое и др.), животные жиры, а также гидроксид натрия или кальцинированная сода. Лауретсульфат натрия относится к типу анионных ПАВ так как диссоциируя в воде, образует анион с длинным углеводородным радикалом– носителем поверхностной активности; катион при этом не является поверхностно-активным.

 

       Заявление CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association): Распространяемые  в Интер-нете слухи о лаурилсульфате натрия (SLS) и  лауретсульфате натрия (SLES)  являются ложными  и не-обоснованными.

                                                                                                                                                                   July 12, 2000

 

    В зоне нашего внимания оказались распространяемые в Интернете  ложные слухи, утверждающие, что лаурилсульфат натрия (SLS) и  лауретсульфат натрия (SLES)   являющиеся ингредиентами, используемыми, прежде всего, в косметических продуктах, смываемых с кожи, являются опасными. Эти распространяемые слухи  необоснованы, что типично для Интернет-слухов, известных  своей некорректностью и фальсификацией  информации.

         Нет никаких  доказательств  вреда от использования или SLS или SLES в том виде,  как они используется в косметических изделиях. Оба компонента были рассмотрены в 1983 Экспертной комиссией  CIR и были определены как безопасные. Полные отчеты относительно обоих ком-понентов доступны от CIR.

 

           В 1983 году независимый экспертный совет The Cosmetic Ingredient Review (CIR) опубликовал заключение по оценке безопасности лауретсульфата натрия на основании многочисленных исследований. Эксперимент проводился над животными, а вещество находилось в контакте с поверхностью кожи в течение 24 и 48 часов без смывания. Согласитесь, что шампунь или гель для душа вы смываете уже через 3-5 минут, и не имеете даже мысли оставить его на коже, не смывая. При кратковременном контакте с шампунем кожа является непреодолимым барьером.

           Рецептуры моющих средств создаются таким образом, чтобы вашей коже было комфортно. В нашей компании “Жили-мыли” над этим работают компетентные технологи. Популярность на безсульфатные шампуни растет, решение остается только за вами. Выбирайте, сопоставляйте, анализируйте - и верьте только здравому смыслу и фактам.

 

 

 

 

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